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Суд лишил прав главаря РДК Дениса Капустина на квартиру в Москве

Суд лишил прав главаря РДК Дениса Капустина на квартиру в Москве

Суд лишил прав на московскую квартиру основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.

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