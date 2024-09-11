Суд лишил прав главаря РДК Дениса Капустина на квартиру в Москве

Суд лишил прав на московскую квартиру основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.