Бутина объяснила, как будут отбирать иностранцев для переезда в РФ

Депутатом Госдумы Мария Бутина провела дружескую встречу с немцами, планирующими переехать в Россию. Некоторые участники встречи в РФ уже в третий-четвертый раз, и заявили Бутиной, что намерены обстоятельно подготовиться к переезду на постоянное место жительства.
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