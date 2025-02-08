Бутина объяснила, как будут отбирать иностранцев для переезда в РФ

Депутатом Госдумы Мария Бутина провела дружескую встречу с немцами, планирующими переехать в Россию. Некоторые участники встречи в РФ уже в третий-четвертый раз, и заявили Бутиной, что намерены обстоятельно подготовиться к переезду на постоянное место жительства.