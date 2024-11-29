CNN: Москве удается заставлять западные страны играть по ее правилам AlexCoderCNN: Москве удается заставлять западные страны играть по ее правилам AlexCoder Не обращать на это внимание уже невозможно Американский телеканал CNN в одном из своих сюжетов представил анализ действий России, цель которых, как утверждается – влиять на западные страны.
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