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  • Надежда Донцова
    Вы сами все больные!Западные СМИ указ...
  • Александр Бабин
    Да конечно-вместо Путина давно инопламетянин рулит.Западные СМИ указ...
  • федор
    Тряситесь мелкобриты!!!! А то ж сколько можно гадить безнаказанно!!!!!!В Британии боятся...

CNN: Москве удается заставлять западные страны играть по ее правилам

CNN: Москве удается заставлять западные страны играть по ее правилам

CNN: Москве удается заставлять западные страны играть по ее правилам AlexCoderCNN: Москве удается заставлять западные страны играть по ее правилам AlexCoder Не обращать на это внимание уже невозможно Американский телеканал CNN в одном из своих сюжетов представил анализ действий России, цель которых, как утверждается – влиять на западные страны.

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