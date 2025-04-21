Рейтинг доверия президенту Маркосу снизился, а Дутерте увеличился

Рейтинг доверия населения в отношении президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего снизился в марте, а рейтинг доверия вице-президента Сары Дутерте увеличился, сообщила пресс-службы компании Pulse Asia 16 апреля, по итогам проведенного исследования.
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