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Чаппелл (Chappell) - одна из величайших певиц, с которыми я когда-либо работал - Продюсер Дэн Нигро (Dan Nigro)

Чаппелл (Chappell) - одна из величайших певиц, с которыми я когда-либо работал - Продюсер Дэн Нигро (Dan Nigro)

“Чаппелл - одна из величайших певиц, с которыми я когда-либо работал. Ее голос может делать то, что не под силу большинству певцов” В то время как привлекательность некоторых песен почти не поддается определению, определить главную зацепку в песне Чаппелла Роана (Chappell Roan) "Good Luck, Babe!" слишком просто.

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