Чаппелл (Chappell) - одна из величайших певиц, с которыми я когда-либо работал - Продюсер Дэн Нигро (Dan Nigro)

“Чаппелл - одна из величайших певиц, с которыми я когда-либо работал. Ее голос может делать то, что не под силу большинству певцов” В то время как привлекательность некоторых песен почти не поддается определению, определить главную зацепку в песне Чаппелла Роана (Chappell Roan) "Good Luck, Babe!" слишком просто.