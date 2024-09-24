Россияне подсели на нумерологию в интернете

В 2024 году россияне стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом, прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%, а общее время, проведенное на эзотерических порталах, выросло на 19%.