Эксперты рассказали, что может превратить человека в преступника

Научные сотрудники рассказали, как сделать из обычного человека преступника. Как утверждает невролог из Калифорнийского университета Джеймса Фэллона, идентифицировать преступника запросто можно по результатам МРТ его головного мозга.
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