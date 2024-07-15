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Царьград

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Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США: "Ждите штрафных ударов"

Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США: "Ждите штрафных ударов"

Русский дипломат посмеялась над позами участников брифинга американской Секретной службыВ связи с покушением на Дональда Трампа Секретная служба США провела экстренный брифинг.

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