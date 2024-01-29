6 самых атмосферных детективов на последний месяц зимы

В феврале еще темнеет рано, прохожих на улице почти не встретишь, а снег легко скрывает любые, даже самые страшные следы… Идеальная обстановка для преступлений, не так ли? Предлагаем вам погрузиться в мир шести самых атмосферных детективов, где каждая зимняя ночь становится местом для раскрытия тайн и загадочных злодеяний.