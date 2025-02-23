«Вы сейчас самые главные люди на земле»: российские артисты поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества

Свои видеопослания записали Дмитрий Певцов, Александр Маршал, Валерий Яременко и Илона Броневицкая Министерство обороны России опубликовало видеопоздравления российских артистов с Днем защитника Отечества.
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