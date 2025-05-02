Прогноз погоды в Крыму на 2 мая В Симферополе +17 и облачно с прояснениями В Севастополе +18 и пасмурноВ Евпатории +18 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +15 и ясноВ Джанкое +18 и облачно с прояснениямиВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +18 и облачно с прояснениямиВ Керчи +15 и.