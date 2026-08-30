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Царьград

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Отопление в России: когда ждать тепло и что грозит УК за срывы сроков

Отопление в России: когда ждать тепло и что грозит УК за срывы сроков

В регионах стартовал обратный отсчет до начала осенне-зимнего периода. Пока за окном еще тепло, управляющие компании и муниципальные власти завершают последние приготовления к запуску тепла.

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