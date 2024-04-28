Первый дилерский центр "Автоваз" откроется в Таджикистане

Планы по расширению рынка автомобилей российской марки "Автоваз" в Таджикистане находятся на финальной стадии, с ожидаемым открытием первого официального дилерского центра в столице Республики, Душанбе, в третьем квартале 2024 года.
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