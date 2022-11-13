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Альфредссон о Рейнольдсе и «Оттаве»: «Если он станет частью группы владельцев, будет здорово. У меня тоже есть интерес»

Даниэль Альфредссон считает, что Райан Рейнольдс был бы хорошим владельцем «Оттавы».  В 2021 году актер и его коллега Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.

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