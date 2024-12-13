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«Кто понял жизнь, тот больше не…»: что нужно перестать делать после 50 лет – Омар Хайям дал совет лучше психологов

«Кто понял жизнь, тот больше не…»: что нужно перестать делать после 50 лет – Омар Хайям дал совет лучше психологов

Персидский поэт Омар Хайям, признанный одним из самых известных восточных мыслителей и философов, оставил после себя огромное число мудрых высказываний, к которым можно обращаться спустя века, ведь их актуальность не имеет привязки ко времени.

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