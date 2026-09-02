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Регионы России

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«Краснодар» продлил контракт с защитником Жубалом Роше Мендесом до 2028 года

«Краснодар» продлил контракт с защитником Жубалом Роше Мендесом до 2028 года

Жубал присоединился к «Краснодару» в 2025 году, после выступлений за французский клуб «Осер». В составе «быков» он провел 26 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

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