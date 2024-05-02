До 120 тысяч тонн отходов будут перерабатывать в Курской области для производства цинка

«Пилотный» проект по производству вельц-оксида цинка из вторичных ресурсов в рамках отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» начнет действовать в Железногорском районе Курской области с начала 2025 года.
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