Анатолий Радченко объяснил, почему дешевые токены не дорожают

Трейдер Анатолий Радченко раскрыл, почему дешевые токены не растут в цене. Обсуждаются ошибки инвесторов — от покупки по минимальной стоимости до использования кредитного плеча, отсутствие влияния новостей на рынок и важность долгосрочного горизонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Хакер PalachPro в...
- F Кто тащит предате...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым