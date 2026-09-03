Анатолий Радченко объяснил, почему дешевые токены не дорожают

Трейдер Анатолий Радченко раскрыл, почему дешевые токены не растут в цене. Обсуждаются ошибки инвесторов — от покупки по минимальной стоимости до использования кредитного плеча, отсутствие влияния новостей на рынок и важность долгосрочного горизонта.