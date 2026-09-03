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Царьград

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Анатолий Радченко объяснил, почему дешевые токены не дорожают

Анатолий Радченко объяснил, почему дешевые токены не дорожают

Трейдер Анатолий Радченко раскрыл, почему дешевые токены не растут в цене. Обсуждаются ошибки инвесторов — от покупки по минимальной стоимости до использования кредитного плеча, отсутствие влияния новостей на рынок и важность долгосрочного горизонта.

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