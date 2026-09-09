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Собянин заявил о планах продлить метро в семи направлениях Московской области

Собянин заявил о планах продлить метро в семи направлениях Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения завода "Метровагонмаш" вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым объявил о продлении столичного метрополитена за пределы МКАД, передает РИА Новости.

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