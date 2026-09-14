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Живая Кубань

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После удара беспилотников по Сочи прокуратура открыла горячую линию для пострадавших

После удара беспилотников по Сочи прокуратура открыла горячую линию для пострадавших

После удара беспилотников по Сочи прокуратура открыла горячую линию для пострадавшихСочинская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей города после атаки беспилотников.

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