Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 681 подписчик

Сомнительные авторы "Царьграда"

Сомнительные авторы "Царьграда"

Нет, ребята, "Царьград" все-таки сомнителен. До такой степени он сомнителен, что я решила опять его почитать и посмотреть, сколько он будут .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Малик Гумеров
&quot;&quot;огульная деофшоризация представляется как некий репрессивный новый элемент в нашей экономике&quot; и обосновал эту мысль&quot;.&quot;- СКАЗАНО ЧЕТКО И ЯСНО =  ГРАБЬТЕ ДАЛЬШЕ  РОССИЮ и НАРОД !    Мнение  прожженного русофоба  - врага народа  и  страны !                           Какому дегенерату   не доступны смыслы , все нужно разжевывать и  класть в рот ???             Обосновать можно только одним =  ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ  ПРАВЯЩЕГО КЛАССА России - прозападной буржуазии !!!                  Грабить и дальше  Россию-народ  ,  а награбленное  скорее вывезти на запад , в офшоры   , чтобы  если народ прозреет и учинит спрос с этих паразитов-ломехузов , чтобы не имел доступа  к   ими награбленному !!!                                                                          А  раскулачивать всю эту шваль  , грабящую Россию-народ , будет их  же  импортный хозяин  , которым они лижут задницы .... !           Этот Максимов  жополиз  буржуазии  и их импортных хозяев  ..... , дерьмо  всплывшее .... , и таких нужно утилизировать - санировать общество  от такой гнили-дерьма !!!!
Ответить
15 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot; &quot;частное управление рождает частное предпринимательство&quot;&quot; - За 30 лет родило  столько паразитов ломехузов сраных  , что  10 смершей нужно чтобы  очищать страну от этого дерьма !                           Пока  СМЕРШей нету , они ежегодно грабят страну-народ в объемах   до 300трлн. рублей и более !           Для страны остается   30 трлн. руб ,  с учетом содержания самого государства !                         ВОТ ТАК  ЧАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  НАТАЧИВАЕТ СТРАНУ НА  СВОЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЕ  , и ЗАКРЕПЛЯЕТ ВСЕ  ЗАКОНАМИ !           Так что   УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ СТРАНЫ-НАРОДА  ЕЩЕ ПРОДОЛЖИТЬСЯ !                     Потому  что народа нет  , вычистить все это дерьмо .... , а население недееспособное - потенциал есть  - задавить тапочками этих ломехузов , но в головах пусто .... потенциал  не реализуем пока ....  .
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх