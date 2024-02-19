Сомнительные авторы "Царьграда"

Малик Гумеров

""огульная деофшоризация представляется как некий репрессивный новый элемент в нашей экономике" и обосновал эту мысль"."- СКАЗАНО ЧЕТКО И ЯСНО = ГРАБЬТЕ ДАЛЬШЕ РОССИЮ и НАРОД ! Мнение прожженного русофоба - врага народа и страны ! Какому дегенерату не доступны смыслы , все нужно разжевывать и класть в рот ??? Обосновать можно только одним = ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА России - прозападной буржуазии !!! Грабить и дальше Россию-народ , а награбленное скорее вывезти на запад , в офшоры , чтобы если народ прозреет и учинит спрос с этих паразитов-ломехузов , чтобы не имел доступа к ими награбленному !!! А раскулачивать всю эту шваль , грабящую Россию-народ , будет их же импортный хозяин , которым они лижут задницы .... ! Этот Максимов жополиз буржуазии и их импортных хозяев ..... , дерьмо всплывшее .... , и таких нужно утилизировать - санировать общество от такой гнили-дерьма !!!!