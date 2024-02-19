Нет, ребята, "Царьград" все-таки сомнителен. До такой степени он сомнителен, что я решила опять его почитать и посмотреть, сколько он будут .
Сомнительные авторы "Царьграда"
Комментарии
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Малик Гумеров
""огульная деофшоризация представляется как некий репрессивный новый элемент в нашей экономике" и обосновал эту мысль"."- СКАЗАНО ЧЕТКО И ЯСНО = ГРАБЬТЕ ДАЛЬШЕ РОССИЮ и НАРОД ! Мнение прожженного русофоба - врага народа и страны ! Какому дегенерату не доступны смыслы , все нужно разжевывать и класть в рот ??? Обосновать можно только одним = ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА России - прозападной буржуазии !!! Грабить и дальше Россию-народ , а награбленное скорее вывезти на запад , в офшоры , чтобы если народ прозреет и учинит спрос с этих паразитов-ломехузов , чтобы не имел доступа к ими награбленному !!! А раскулачивать всю эту шваль , грабящую Россию-народ , будет их же импортный хозяин , которым они лижут задницы .... ! Этот Максимов жополиз буржуазии и их импортных хозяев ..... , дерьмо всплывшее .... , и таких нужно утилизировать - санировать общество от такой гнили-дерьма !!!!
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15 час.
МГ
Малик Гумеров
" "частное управление рождает частное предпринимательство"" - За 30 лет родило столько паразитов ломехузов сраных , что 10 смершей нужно чтобы очищать страну от этого дерьма ! Пока СМЕРШей нету , они ежегодно грабят страну-народ в объемах до 300трлн. рублей и более ! Для страны остается 30 трлн. руб , с учетом содержания самого государства ! ВОТ ТАК ЧАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАТАЧИВАЕТ СТРАНУ НА СВОЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЕ , и ЗАКРЕПЛЯЕТ ВСЕ ЗАКОНАМИ ! Так что УЗАКОНЕННЫЙ ГРАБЕЖ СТРАНЫ-НАРОДА ЕЩЕ ПРОДОЛЖИТЬСЯ ! Потому что народа нет , вычистить все это дерьмо .... , а население недееспособное - потенциал есть - задавить тапочками этих ломехузов , но в головах пусто .... потенциал не реализуем пока .... .
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15 час.
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