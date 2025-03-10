Буйнов объяснил, почему отказался приехать на шоу для примирения с пострадавшей в ДТП

«Мне стало плохо, я лег в больницу», — заявил певец Фото: открытые источники 74-летний певец Александр Буйнов не появился на записи ток-шоу, которое должно было быть посвящено недавнему ДТП с его участием.
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