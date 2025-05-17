Орбан: ЕС нужно примкнуть к США в позиции по Украине, нет смысла в разных путях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение в эфире телеканала TV2, что Евросоюз должен понять необходимость присоединения к американскому подходу в решении конфликта на Украине, поскольку нет смысла идти разными дорогами.
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