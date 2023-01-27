Во сколько играют Жирона – Барселона, Ла Лига, 28 января, время начала матча

В субботу, 28 января, сыграют Жирона и Барселона в 19 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Монтиливи».