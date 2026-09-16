На выборах в Государственную Думу москвичам доступны все способы голосования

В ближайшие выходные пройдут выборы в Государственную Думу. Москвичам доступны все способы голосования: и очные, и дистанционные.
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