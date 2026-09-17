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ИА Регнум

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Памфилова запустила видеостену трансляций с избирательных участков

Памфилова запустила видеостену трансляций с избирательных участков

Видеостена, на которой в дни во время единого дня голосования (ЕДГ) выведут прямые трансляции с избирательных участков по всей России, начала работу в Центризбиркоме (ЦИК).

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