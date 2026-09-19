Аккумулятор 6000 мА•ч, камера 50 Мп, экран 120 Гц и влагозащита, Представлен Lava Bold N4 Pro 5G

Новый бюджетный смартфон получил однокристальную систему Unisoc T8200 Lava представила Bold N4 Pro 5G — новую модель бюджетного сегмента с поддержкой сетей пятого поколения.
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