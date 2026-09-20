Ферран забил в 3 матчах подряд за «ПСЖ». У испанца 7 голов в 6 матчах за клуб

Ферран Торрес забил в третьем матче подряд за « ПСЖ ». Форвард открыл счет на 66-й минуте матча с « Марселем » (2:1, второй тайм) в 5-м туре Лиги 1 – через 7 минут после выхода на замену вместо Хвичи Кварацхелии.