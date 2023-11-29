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Джейлен Браун о стремлении «Селтикс» улучшить разницу во встрече с «Буллс»: «Было странно. Матчи не должны играться таким образом»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун поделился своим мнением о целях команды в матче внутрисезонного турнира против «Чикаго» (124:97).

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