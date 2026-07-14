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ФСБ: БПЛА для теракта в Подмосковье были доставлены в партии керамической плитки

ФСБ: БПЛА для теракта в Подмосковье были доставлены в партии керамической плитки

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что беспилотники, которые в СБУ намеревались использовать для теракта против предприятия в Московской области, доставили в Россию из Европы в партии испанской керамической плитки.

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