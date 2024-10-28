Life: дети до 14 лет могут обратиться в органы опеки при трудной ситуации в семье

Современным подросткам необходимо понимание основ юридической грамотности. Как действовать ребенку до 14 лет, столкнувшемуся с серьезными проблемами в семье, рассказали юристы Дарья Ахтырко и Кирилл Гавриличев в беседе с Life.
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