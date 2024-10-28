Life: дети до 14 лет могут обратиться в органы опеки при трудной ситуации в семье

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Комментарии
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Сергей Семенов
А потом начинается. Учитель двойку поставил сразу педофилом становится. Родители наказали- избивают меня бедного, голодом морят. Дети понимают только одно, если нет наказания можно заниматься анархией.
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15 час.

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