Еврокомиссия выборочно снизила антикитайские пошлины[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Введенные Евросоюзом только в начале июля дополнительные пошлины на китайские электромобили уже подверглись пересмотру.
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