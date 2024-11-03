Уже не будет возможности общаться: WhatsApp вводит жесткое правило – телефоны придется обновлять Ольга БезродняяWhatsApp недавно ввел новые требования для корректной работы приложения, что затрагивает пользователей старых смартфонов.
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