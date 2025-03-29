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Царьград

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Солнечное затмение в Москве 29 марта: когда и где наблюдать

Солнечное затмение в Москве 29 марта: когда и где наблюдать

Видимая часть солнечного затмения в московском регионе продлится 48 минут.29 марта жители северо-западной части России смогут наблюдать частичное солнечное затмение.

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