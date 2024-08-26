The Telegraph: Сырского могут уволить из-за провала в Курской области

Константин Самарин

Зайдите на "Фейсбук", и убедитесь, как пиарит "курское наступление ВСУ" укро-геббельсовская пропаганда. А бараны ведутся. Так-что, на Украине Сырского вознося до небес, и до последнего украинского солдата будут делать из него идола. Зеленскому крайне не выгодно критиковать его, тем-более, смещать. Не стоит обольщаться.