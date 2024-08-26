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The Telegraph: Сырского могут уволить из-за провала в Курской области

The Telegraph: Сырского могут уволить из-за провала в Курской области

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency После того, как российские военные начали уверенно теснить ВСУ в Харьковской области, положение главкома ВСУ Александра Сырского серьезно пошатнулось.

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Комментарии
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Константин Самарин
Зайдите на &quot;Фейсбук&quot;, и убедитесь, как пиарит &quot;курское наступление ВСУ&quot; укро-геббельсовская пропаганда. А бараны ведутся. Так-что, на Украине Сырского вознося до небес, и до последнего украинского солдата будут делать из него идола. Зеленскому крайне не выгодно критиковать его, тем-более, смещать. Не стоит обольщаться.
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