ВАРПЭ: "Русскую мойву пожирает норвежский лосось"

Президент Ассоциации Герман Зверев обеспокоен нулевой квотой русских на вылов ценной рыбы.Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия имеет нулевую квоту на вылов мойвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии