ВАРПЭ: "Русскую мойву пожирает норвежский лосось"

Президент Ассоциации Герман Зверев обеспокоен нулевой квотой русских на вылов ценной рыбы.Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия имеет нулевую квоту на вылов мойвы.