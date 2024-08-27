В Феодосии гибнут утки

Дикие утки массово гибнут в реке Байбуга в Феодосии, говорится в сюжете «Крым 24» 27 августа. Отмечается, что о гибели уток местные жители начали писать в соцсетях через два месяца после крупной аварии на канализационном коллекторе.
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