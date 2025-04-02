10 самых смешных фото за всю историю комического конкурса Comedy Wildlife Photography Awards

Смейтесь над ними, но делайте это с уважением: это официально самые смешные фото во всем мире! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsКараул, MAXIM устал ждать, когда из-под земли повылупляются первые робкие медвежата, суслята и прочие крокодилята! Весна еще идет, весна в дороге, а чего-то живого, милого и смешного хочется прямо сейчас.