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10 самых смешных фото за всю историю комического конкурса Comedy Wildlife Photography Awards

10 самых смешных фото за всю историю комического конкурса Comedy Wildlife Photography Awards

Смейтесь над ними, но делайте это с уважением: это официально самые смешные фото во всем мире! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsКараул, MAXIM устал ждать, когда из-под земли повылупляются первые робкие медвежата, суслята и прочие крокодилята! Весна еще идет, весна в дороге, а чего-то живого, милого и смешного хочется прямо сейчас.

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