В лунном грунте предложили искать микроскопические следы внеземных цивилизаций

Учёные рассчитали, как частицы размером около 0,3 микрометра могут попасть на Луну из других звёздных систем Лунный грунт может хранить следы технологических цивилизаций, существовавших задолго до появления человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым