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В лунном грунте предложили искать микроскопические следы внеземных цивилизаций

В лунном грунте предложили искать микроскопические следы внеземных цивилизаций

Учёные рассчитали, как частицы размером около 0,3 микрометра могут попасть на Луну из других звёздных систем Лунный грунт может хранить следы технологических цивилизаций, существовавших задолго до появления человечества.

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