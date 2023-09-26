Полицейские нашли схрон с боеприпасами в лесу в Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли схрон с боеприпасами. Правоохранители во время разведки обнаружили в лесу недалеко от поселка Чаплынка шесть снарядов РСЗО «Град», противотанковый снаряд, блок управления от выстрела, выстрел ручного противотанкового гранатомета 7-В и стартовый заряд.