Генерал НАТО представит в Варшаве теорию победы над Россией: суть уже ясна

Раскрыто содержание документа. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич 12 октября представит в Варшаве стратегический документ "Теория победы".
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