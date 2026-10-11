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Царьград

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Генерал НАТО представит в Варшаве теорию победы над Россией: суть уже ясна

Генерал НАТО представит в Варшаве теорию победы над Россией: суть уже ясна

Раскрыто содержание документа. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич 12 октября представит в Варшаве стратегический документ "Теория победы".

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