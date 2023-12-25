В Минпромторге России назвали два условия для снижения цен на машины АвтоВАЗа

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что есть два условия, которые необходимы для снижения цен на машины АвтоВАЗа: снижение ключевой ставки , а также уменьшение затрат на логистику.
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