Ахмед Дудаев: Рамзан Кадыров присутствует на всех ключевых мероприятиях

Министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев опроверг слухи о пропаже Рамзана Кадырова из инфополя. Сообщения распространялись через Telegram-каналы, но глава Чечни активно участвует в публичных мероприятиях республики с начала года.
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