Почти четверть россиян сократили траты и приобретают только самое необходимое

Более 60% россиян стали осознаннее подходить к совершению покупок. Так, почти четверть (23,6%) сократили траты и теперь приобретают только самое необходимое, 22,7% опрошенных стали, в целом, тщательнее обдумывать покупки, 19,1% обращают внимание на кибербезопасность во время шопинга онлайн.