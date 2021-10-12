Больницы, школы могут остаться без отопления: в ОГА говорят об угрозе чрезвычайной ситуации

В Одесской области назревают серьезные проблемы с вхождением в отопительный сезон. Больницы, школы, детсады и другие бюджетные учреждения могут остаться без отопления из-за несоразмерных цен на газ.
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