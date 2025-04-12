Три закуски из трех ингредиентов. Когда гости уже на пороге

Порадуйте своих близких вкусными и необычными рулетами из лаваша! В нашем рецепте вы найдете три варианта с разными начинками: с яйцом и шпротами, курицей и корейской морковью, а также с ветчиной и маринованными огурцами.
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