Убежавший к молодухе Петросян пожалел о разводе со Степаненко: Была не только партнершей stAdmРасставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало для поклонников громом среди ясного неба, однако, по словам юмориста, они к этому двигались давно.