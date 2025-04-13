Администрация Трампа отказалась контролировать выбросы 47 угольных ТЭС ради энергетики для ИИ

В рамках усилий по поддержке угольной промышленности администрация Дональда Трампа предоставила временные исключения 47 электростанциям, включая объект Colstrip в Монтане, который считается самым загрязняющим в стране.
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