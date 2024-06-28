Астроном Железнов: радиотелескоп РТ-13 создают в ИПА РАН

В Институте прикладной астрономии РАН работают над созданием радиотелескопа РТ-13 в Уссурийской астрофизической обсерватории - станции на Дальнем Востоке, эта разработка является самой прорывной в учреждении.
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