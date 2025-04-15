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Госавтоинспекция Набережных Челнов привлекла водителя к ответственности с помощью телеграм-канала

В рамках формирования законопослушного поведения на дорогах республики и выработки нетерпимости граждан к грубым нарушениям Правил дорожного движения, в том числе по управлению транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в республике реализован новый формат получения анонимной информации от граждан посредством Telegram каналов, созданных в каждом районе республики.

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